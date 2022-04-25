У ЄС немає спільної позиції щодо енергетичного ембарго РФ, – Боррель

Єврокомісія не бачить достатньої підтримки серед держав-членів Євросоюзу щодо повного ембарго або підвищення мит на імпорт російської нафти та газу.

Про це заявив журналістам високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель, передає Die Welt.

"Зупинка імпорту нафти і газу або каральний тариф були б важливі, щоб чинити тиск на Путіна і посадити його за стіл переговорів. Але на цей момент у нас в ЄС немає єдиної позиції з цього питання", – зазначив він.

Боррель зазначив, що ця тема буде обговорена на наступному саміті ЄС, який відбудеться наприкінці травня, і що він не очікує жодного рішення з цього приводу раніше.

Деякі країни ЄС рішуче виступають проти заборон на імпорт. Німеччина та Австрія, які отримують більшу частину свого природного газу з Росії, рішуче виступили проти припинення поставок нафти та газу, поки не знайдуть достатні альтернативні джерела постачання.

Угорщина також категорично виключила заборону на імпорт. Прем’єр-міністр Віктор Орбан заявив, що накладе вето на будь-яку форму енергетичного ембарго.

В принципі, нафтове ембарго більш вірогідне, ніж заборона на імпорт газу, оскільки країнам ЄС легше знайти альтернативних постачальників. Багато виробників у всьому світі можуть збільшити виробництво, принаймні в середньостроковій перспективі.

Крім того, наразі вже багато нафти надходить кораблями в ЄС, тоді як більша частина газу тече по трубопроводах.