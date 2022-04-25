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Активісти Greenpeace у Норвегії заблокували танкер з російською нафтою

россия,нефть

Активісти міжнародної природоохоронної організації Greenpeace намагалися заблокувати танкер, який мав доставити російську нафту до Норвегії, прикувавши себе до судна на знак протесту проти війни в Україні.

Про це повідомляє Reuters.

За даними суднового трекера Marine Traffic, танкер "Усть-Луга" наразі стоїть біля нафтового терміналу Exxon Mobil у Слагені, приблизно в 70 км від столиці Осло.

Активісти, які прибули на невеликому човні, прикували себе до якірного ланцюга танкера, намагаючись запобігти вивантаженню 95 тис. тонн, кажуть у Greenpeace.

"Нафта лежить в основі не тільки кліматичної кризи, але й воєн та конфліктів. Я шокований тим, що Норвегія працює як вільний порт для російської нафти, яка, як ми знаємо, фінансує війну Путіна", – сказав глава норвезького осередку Greenpeace.

Група закликала норвезький уряд заборонити імпорт російського викопного палива і заявила, що норвезький підрозділ Exxon Mobil Esso має скасувати будь-які контракти на такий імпорт з Росії після вторгнення в Україну.

Esso Norway погодилася купити нафту ще до початку війни і не має планів щодо подальших закупівель у Росії, сказав представник компанії норвезькій газеті Dagbladet.

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нафта (4799) Норвегія (256) росія (14247) Greenpeace (3)


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