Держдеп США підтвердив виділення додаткової військової допомоги Україні на $320 мільйонів

У Держдепі США офіційно оголосили про намір виділити понад $322 млн військової допомоги Україні.

Про це йдеться у повідомленні Держдепартаменту США за підсумками візиту в Київ держсекретаря Ентоні Блінкена та міністра оборони Ллойда Остіна.



"Держсекретар Блінкен повідомив президенту Зеленському, що Сполучені Штати мають намір виділити понад $713 млн у вигляді іноземного військового фінансування (FMF) для України та 15 інших союзників і країн-партнерів у Центральній та Східній Європі та на Балканах. Це включає фінансування у розмірі $650 млн, надане відповідно до Закону про додаткові асигнування для України від 2022 року", – йдеться у повідомленні.



Зазначається, що понад $322 млн цього зобов'язання призначено для України і забезпечать підтримку можливостей, яких потребує країна, оскільки російські сили зосереджують свою увагу на Донбасі. Наголошується, що ця допомога також допоможе Збройним силам України перейти на досконаліші озброєння та системи ППО. Крім того, фінансування також допоможе союзникам з НАТО заповнити потенціал, який вони передали Україні зі своїх власних запасів.



Крім того, Блінкен повідомив президента Зеленського, що 24 квітня відомство повідомило Конгрес про продаж нестандартних боєприпасів для України на суму до $65 млн.



Водночас, міністр оборони США Ллойд Остін поінформував уряд України про те, що Міністерство оборони США розширить військову підготовку українських військовослужбовців у регіоні за певними системами озброєння.



"Він підкреслив зусилля США щодо прискорення постачання цієї зброї, яка тепер прибуває протягом декількох днів після оголошення. І він підкреслив, що разом з нашими союзниками та партнерами Сполучені Штати продовжуватимуть координувати постачання додаткового важкого озброєння, боєприпасів та запасних частин з інших країн" , – додали у повідомленні.



Остін також представив українським лідерам порядок денний Консультативної наради з питань оборони, яка відбудеться цього тижня у Німеччині. Консультативна зустріч, скликана США, розгляне оперативну картину на місцях та розгляне короткострокові оборонні потреби України, а також надасть учасникам можливість вивчити способи, за допомогою яких можна якнайкраще задовольнити довгострокові інтереси національної безпеки України.