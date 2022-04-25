Нацбанк пояснив чинні обмеження на переказ коштів за кордон

Наразі українці можуть здійснювати за кордон Р2Р-перекази (з картки на картку) та "quasi cash" операції (поповнення електронних гаманців, брокерських або форекс-рахунків, оплата дорожніх чеків, поповнення гаманців криптобірж та купівля віртуальних активів) у межах встановлених лімітів.

Відповідне роз'ясннення оприлюднив Національний банк України (НБУ).

Зокрема, для P2P-переказів встановлено такі ліміти:

із гривневих платіжних карток громадяни можуть переказувати кошти на картки фізичних осіб за кордоном в межах ліміту 100 тисяч гривень на місяць;

з валютних платіжних карток можна здійснювати перекази на картки за кордоному межах окремого ліміту у 100 тис. грн на місяць (це більше $3 тис.).

"Отже, загалом людина, яка має кошти на гривневій і валютній картці, може переказати до 200 тис. гривень на місяць (до 100 тис. гривень зі своєї гривневої картки та до 100 тис. гривень зі своєї валютної картки) на картку родичам або близьким, які тимчасово перебувають за межами України через війну", – пояснили в НБУ.

Водночас Нацбанк уточнює, що ліміт для переказу 100 тис. грн з валютних карток спільний для P2P-переказів та операцій "quasi cash".

"Тобто, якщо ви вже переказали зі своєї української валютної картки на картку за кордоном 100 тис грн в еквіваленті, то здійснити у цей місяць операції "quasi cash" ви вже не зможете. І навпаки, якщо ви вичерпали ліміт у 100 тис. грн за операціями "quasi cash", то в цей місяць ви не зможете робити Р2Р-перекази", – зазначається у повідомленні.

Нацбанк уточнює, що на операції "quasi cash" діють такі обмеження:

такі операції громадяни можуть здійснювати лише з валютних платіжних карток у межах ліміту до 100 тис. грн у еквіваленті (це більше $3 тис.) на місяць;

здійснення операцій "quasi cash" за допомогою гривневих платіжних карток тимчасово заборонено.

Водночас Нацбанк нагадує, що наразі відсутні обмеження на здійснення переказів з метою оплати витрат за кордоном, пов’язаних зі смертю громадян, лікуванням в медичних закладах, транспортуванням хворих та оплата навчання на рахунки навчальних закладів за кордоном, які можуть здійснюватися без обмежень.

Також для сприяння діяльності волонтерів, фізичним особам дозволено переказувати іноземну валюту для купівлі низки товарів за кордоном у межах щомісячного ліміту 400 тис. грн в еквіваленті (це більше $13,5 тис.).

До таких товарів належать бронежилети, каски, шоломи, військова та тактична форма, військове та тактичне взуття, захисний одяг, оптичні прилади для слідкування, безпілотні літальні апарати, спальні мішки, каремати та засоби для надання домедичної допомоги.