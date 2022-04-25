Підприємці отримали за тиждень пільгових кредитів на 3 мільярди

За минулий тиждень у межах державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" видано 776 пільгових кредитів на загальну суму 3,15 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Усього з моменту старту Програми суб’єкти підприємництва станом на 25 квітня отримали від уповноважених банків 37 724 кредити на загальну суму 99,5 млрд грн.

Із них 10,18 млрд грн підприємці отримали на інвестиційні цілі, 57,42 млрд грн – у якості антикризових кредитів, 24,68 млрд грн були видані як рефінансування попередньо отриманих кредитів, 6,87 млрд грн – кредити для с/г виробників, зокрема 500 млн грн на інвестиційні цілі.

Зазначається, що в умовах дії воєнного стану одним із пріоритетів Мінфіну залишається державна підтримка розвитку підприємництва, що здійснюється, у тому числі, завдяки ініційованій президентом програмі "Доступні кредити 5-7-9%".

Так, у березні для підтримки сільськогосподарських товаровиробників з метою забезпечення посівної кампанії, а також для підтримки та активізації підприємницької діяльності у період дії воєнного стану уряд вніс низку змін до Державної програми "Доступні кредити 5-7-9%". Змінами передбачено суттєві спрощення для кредитування, зокрема, можливість отримання пільгових кредитів під 0% річних з гарантією від Уряду України на рівні 80%.