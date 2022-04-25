Московський аеропорт "Внуково" відправив співробітників у простій

Найстаріший московський аеропорт "Внуково" скоротить видатки та ввів режим простою для співробітників через міжнародну ізоляцію Росії.

Цю інформацію російському Інтерфаксу підтвердили у прес-службі підприємства.

"Аеропорт "Внуково" змушений скорочувати витрати... У частині персоналу закрито прийом на роботу, запроваджено режим простою, через знижене завантаження співробітникам запропоновано режим неповного робочого часу", – сказав представник "Внуково".

На час простою працівник отримуватиме дві третини окладу.

Наприкінці березня найбільший російський аеропорт "Шереметьєво" та його дочірні компанії на тлі падіння авіаперевезень відправили у простій 20% співробітників.

У ще одному з найбільших аеропортів Москви "Домодєдово" тоді заявляли, що менеджмент обговорює переведення персоналу на неповну зайнятість через падіння фактичного обсягу перевезень.

У березні пасажиропотік "Домодєдово" впав на 24% у річному обчисленні, до 1,3 млн осіб. Інші аеропорти Московського авіавузла не розкривали дані про перевезення за березень, статистика Росавіації також не публікувалася.

Нагадаємо, після повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну Євросоюз, Велика Британія, Канада та США закрили свій повітряний простір для російських перевізників. Крім того, Росія не може виконувати рейси у більшість інших країн через побоювання арешту літаків, які російські авіакомпанії використовували на умовах лізингу і які влада РФ відмовилася повертати власникам.