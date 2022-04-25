Власник російської соцмережі "Вконтактє" не може закупити нові сервери, – ЗМІ

Російська компанія VK, якій належать популярні місцеві соцмережі "Однокласснікі" та "Вконтактє" не може закупити на ринку необхідні партії обчислювальної техніки для забезпечення поточної роботи сервісів та масштабування ІТ-інфраструктури.

Через це компанія просить російський уряд допомогти їй знайти вендора, готового продати інтернет-компанії "десятки тисяч серверів" на тлі зростання навантаження на інфраструктуру, пише "Коммерсант" з посиланням на лист компаній на адресу Мінцифри РФ.

Представники російського уряду проблему заперечують.

У самій VK офіційно заявили, що спостерігають збільшення активності з боку користувачів, що призводить до зростання навантаження на інфраструктуру, однак у компанії є необхідний резерв потужностей для забезпечення безперебійної роботи сервісів на тривалий період.

Як пише видання, труднощі із закупівлею нової техніки можуть відчувати й інші російські IT-компанії.

Джерело на ринку операторів ЦОД заявило газеті, що в країні неможливо купити комерційні партії нового обладнання, а також сервери, навіть на вторинному ринку.

Опитані виданням учасники ринку вважають, що скоро проблеми можуть виникнути і з вітчизняними серверами, оскільки запаси процесорів "Байкал" та "Ельбрус", на яких вони працюють, закінчуються, а нових стабільних поставок поки що не планується.