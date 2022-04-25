Україна та Польща створять спільну логістичну компанію

Україна та Польща створять спільне логістичне підприємство, покликане кардинально збільшити об’єм залізничних перевезень українського експорту до ЄС та на світові ринки через Європу.

Відповідний меморандум минулої суботи в Кракові підписали прем’єр-міністри двох країн Денис Шмигаль та Матеуш Моравецький, повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України.

"Створення такого спільного підприємства – відповідь залізничників на виклики, які ставить перед обома країнами агресія росії. Зокрема, йдеться про необхідність розширення залізничних шляхів для товарів, які неможливо доставляти через заблоковані росіянами порти та через блокування частини залізничної мережі України, яка сьогодні вже не має сполучення з росією та білоруссю", – йдеться у повідомленні.

Згідно з підписаним меморандумом, Україна та Польща домовились спільно працювати над збільшенням вантажоперевезень через західний кордон України, спільно вирішуючи технічні та організаційні проблеми – різні митні правила, використання різних колій, пошук вільного рухомого складу.

"Ми почали готувати концепцію спільного підприємства з польськими колегами вже через тиждень після початку війни. Об’єднання досвіду та знань менеджерів АТ "Укрзалізниця" та польських колег дозволить сформулювати унікальні логістичні пропозиції для європейського та світового ринку, який відмовляється від російських поставок та російської логістики", – прокоментував підписання меморандуму голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін.

Він наголосив, що робота над створенням такого спільного підприємства розпочнеться негайно, щоб якнайшвидше відкрити потенціал для економічного співробітництва, модернізації залізничної інфраструктури, збільшення перевезень як через кордон, так і територією ЄС.

Як повідомлялося, за даними Мінагрополітики, раніше Україна експортувала до 5 млн тонн сільськогосподарської продукції на місяць через порти Одеси та Миколаєва. Але через російську блокаду портів наразі спроможність поставок за кордон впала до 0,5 тонн зерна в місяць, через що Україна не може експортувати значні запаси зернових.