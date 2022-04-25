Скандинавська Stora Enso продає свої лісопильні заводи в РФ

Фінсько-шведська лісопромислова компанія Stora Enso, одна з лідері у галузі, оголосила про продаж двох своїх лісопильних заводів в РФ.

Про це йдеться у заяві компанії.

Лісопильні заводи в Неболчі (Новгородська область) та Імпілахті (Карелія) будуть передані місцевому менеджменту. Також продаж включає лісозаготівельну компанію Stora Enso в РФ, яка постачає деревину лісопильним підприємствам.

Заводи мають сумарну потужність у 350 тис. кубометрів пиломатеріалів на рік, штат налічує 330 людей. У Stora Enso в РФ працюють приблизно 170 людей, компанія керує довгостроковими правами на лісозаготівлю на близько 370 тис. гектарів.

Stora Enso нагадала, що з 2 березня припинила виробництво та продаж у РФ.