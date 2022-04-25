В Бельгії заблокували 8 тисяч елітних автомобілів для Росії, – WSJ

Близько 8 тис. розкішних автомобілів преміум-класу, які призначалися для відправки в РФ, заблоковані в бельгійському порту Зебрюгге через запроваджені проти Росії санкції.

Серед заблокованих автомобілів – останні моделі Lexus, Cadillac і Mercedes, пише The Wall Street Journal.

За даними видання, ці авто прибули до Бельгії з Азії на початку квітня. Далі їх мали відправити в Росію, але ці плани зірвалися через запроваджену ЄС заборону на експорт предметів розкоші в РФ, під яку потрапили і авто вартістю понад 50 тисяч євро.

Директор автомобільного терміналу порту Марк Адріансенс припустив, що ці авто, швидше за все, будуть продані на інші ринки.

Видання відзначає, що в цьому бельгійському порту застрягли як автомобілі, а й інші санкційні товари. Зокрема, запчастини для літаків, хімікати та напівпровідники. Загалом – понад 1 тис. контейнерів, які прямували до Росії.