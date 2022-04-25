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На Одещині затримали білоруське судно та російський танкер

судна,дбр,арешт,націоналізація

Слідчі Державного бюро розслідувань у Миколаєві спільно з Держприкордонслужбою та морською охороною ДПСУ виявили білоруське судно "Надежда" та суховантажну баржу, які перебували в акваторії Ізмаїльського порту на Одещині.

Як повідомляє пресслужба ДБР, кораблі були задіяні у логістичних операціях РФ на річці Дунай.

Також під час перевірки суден у акваторії Чорноморська правоохоронці виявили судно РФ. Власники намагались заховати під час війни нафтоналивний танкер "Волгонефть-268" на Іллічовському судноремонтному заводі, змінивши "прописку" корабля на Замбію.

Зазначається, що для мінімізації обов’язкових платежів до держбюджету України вартість суден була суттєво занижена, що могло призвести до значних збитків.

Працівники ДБР передали на зберігання судна до Адміністрації морських портів України та подали відповідні матеріали до Одеської обласної військової адміністрації з ініціативою їх націоналізації.

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Білорусь (1583) росія (14247) танкер (190) ДБР (494)


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