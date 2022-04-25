Росія надала Білорусі відстрочку для повернення кредиту на $1 мільярд
Влада Росії надала Білорусі відстрочку на рік із виплати кредитних зобов'язань на суму понад $1 млрд.
Про це в в ефірі телеканалу "Білорусь-1" заявив міністр фінансів РБ Юрій Селіверстов, повідомляє російський Інтерфакс.
"Що стосується Російської Федерації, то на рік нам надано відстрочку з платежів – навіть не на календарний рік, а більше. І понад $1 млрд платежів, які нам треба було здійснювати, ми зараз не здійснюємо", – повідомив він.
Як повідомлялося, раніше Селівестров говорив, що Росія надасть Білорусі відстрочку для погашення зобов'язань за міждержавними кредитами на 5-6 років.
Нагадаємо, білоруський диктатор Олександр Лукашенко неодноразово просив Владіміра Путіна про надання нових кредитів. Водночас РФ вже є найбільшим кредитором Білорусі.
За даними білоруського Мінфіну, станом на 2020 рік державний борг Білорусії становив $21 млрд.
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