Влада Росії заблокувала найпопулярніший сайт для гри в шахи

Роскомнагляд заблокував у Росії один із найпопулярніших шахових сайтів chess.com через запроваджену в РФ заборону на публікацію інформації про злочини російських військових в Україні.

За даними відомства, доступ заблоковано до двох сторінок сайту на вимогу Генпрокуратури РФ від 23 квітня, повідомляє російський Інтерфакс.

Оскільки сайт використовує мережевий протокол https, блокування однієї зі сторінок призводить до недоступності всього сайту на території РФ. Наразі сайт у Росії недоступний.

За даними російської організації "Роскомсвобода", яка моніторить реєстр забороненої інформації, обмеження доступу до двох сторінок сайту з інформацією про злочини російських військових в Україні почалося минулої суботи. Організація звертає увагу, що раніше гросмейстер-колаборант Сергій Карякін у своєму телеграм-каналі закликав заблокувати цей ресурс.

Chess.com – сайт для гри в шахи онлайн, форум, шахова соціальна мережа, а також однойменна компанія, що володіє цим сайтом. За даними Alexa.com, є найпопулярнішим шаховим сайтом у світі.