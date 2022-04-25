"Кернел" відновив лише 10% довоєнних об’ємів експорту олії, – гендиректор

Агрохолдинг Kernel – найбільший виробник соняшникової олії в Україні – наразі може експортувати лише 10% від довоєнних об’ємів продукції.

Про це гендиректор агрохолдингу Євген Осипов сказав в інтерв’ю CNN, повідомляється в Telegram-каналі компанії.

"Сьогодні експортні показники Kernel сягнули лише 10% від довоєнних результатів. При тому, що ми експортуємо понад 7,5 млн тонн продукту щорічно. Ми, як і колеги з інших компаній, постійно опрацьовуємо альтернативні канали реалізації та доставки продукції", – наводяться у повідомленні слова Осипова.

Він додав, що аграрії розпочали посівну кампанію, але через воєнні дії виробництво соняшникової олії може значно впасти.

"Україна – світовий лідер з експорту та виробництва соняшникової олії. Однак через війну воно може впасти на 40%", – вважає голова Kernel.

Як повідомлялося, за друге півріччя 2022 фінансового року (ФР, липень-грудень 2021 року) "Кернел" наростив виручку на 42% порівняно з аналогічним періодом попереднього року – до $3,2 млрд, EBITDA – на 9%, до $608 млн та чистий прибуток – на 21% до $401 млн.

Нагадаємо, "Кернел" – виробник та експортер соняшникової олії, що працює у виробництві, експорті та внутрішніх продажах соняшникової олії, рослинництві, експорті зернових культур, надання послуг із зберігання та перевалки зерна на елеваторах та в портових терміналах. За даними агрохолдингу, він займає перше місце у світі з виробництва соняшникової олії (близько 7% світового виробництва) та її експорту (близько 12%), а також є найбільшим виробником та продавцем бутильованої соняшникової олії в Україні.

Найбільшим співвласником "Кернела" через Namsen Ltd. є український бізнесмен Андрій Веревський із часткою 39,28%.