Керівництво ОПЗ відсторонили через мільйонні премії в умовах воєнного стану

Наглядова рада АТ "Одеський припортовий завод" відсторонила від виконання службових обов’язків в.о голови правління підприємства та двох членів правління.

Про це йдеться в повідомленні ОПЗ.

Підставою для винесеного на позачерговому засіданні наглядової ради рішення стало те, що менеджмент заводу в умовах воєнного стану виписав собі премії в розмірі 7 млн грн.

"Члени наглядової ради одноголосно вважають неприпустимими дії менеджменту, у результаті яких підприємство в умовах браку ліквідності втрачає грошові кошти у великому розмірі у вигляді премій топ-менеджменту. Ані наглядова рада в цілому, ані її комітети не погоджували та не розглядали такого рішення, тому за нього несуть персональну відповідальність відповідні посадові особи товариства", – сказано в повідомленні.

Крім того, члени наглядової ради отримали інформацію про відповідну виплату із засобів масової інформації, оскільки чинне законодавство передбачає подання лише квартальних звітів менеджменту до органу управління. А на кілька звернень голови комітету наглядової ради з аудиту щодо подання звіту про рух грошових коштів у квітні менеджмент не відповів.

"Ми закликаємо посадових осіб, які фактично отримали кошти, негайно повернути їх компанії. Крім того, ми ініціювали юридичний аналіз підписаних документів, щоб надати кінцеву оцінку правомірності прийняття відповідного рішення. Такий аналіз буде здійснений у триденний термін комітетом наглядової ради з питань аудиту, а його результати зафіксуються у відповідному рішенні наглядової ради АТ "ОПЗ", – сказано в заяві.

Наступне засідання наглядової ради для остаточного вирішення ситуації призначене на вівторок, 26 квітня 2022 року.