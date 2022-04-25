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Новини
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Керівництво ОПЗ відсторонили через мільйонні премії в умовах воєнного стану

опз

Наглядова рада АТ "Одеський припортовий завод" відсторонила від виконання службових обов’язків в.о голови правління підприємства та двох членів правління.

Про це йдеться в повідомленні ОПЗ.

Підставою для винесеного на позачерговому засіданні наглядової ради рішення стало те, що менеджмент заводу в умовах воєнного стану виписав собі премії в розмірі 7 млн грн.

"Члени наглядової ради одноголосно вважають неприпустимими дії менеджменту, у результаті яких підприємство в умовах браку ліквідності втрачає грошові кошти у великому розмірі у вигляді премій топ-менеджменту. Ані наглядова рада в цілому, ані її комітети не погоджували та не розглядали такого рішення, тому за нього несуть персональну відповідальність відповідні посадові особи товариства", – сказано в повідомленні.

Крім того, члени наглядової ради отримали інформацію про відповідну виплату із засобів масової інформації, оскільки чинне законодавство передбачає подання лише квартальних звітів менеджменту до органу управління. А на кілька звернень голови комітету наглядової ради з аудиту щодо подання звіту про рух грошових коштів у квітні менеджмент не відповів.

"Ми закликаємо посадових осіб, які фактично отримали кошти, негайно повернути їх компанії. Крім того, ми ініціювали юридичний аналіз підписаних документів, щоб надати кінцеву оцінку правомірності прийняття відповідного рішення. Такий аналіз буде здійснений у триденний термін комітетом наглядової ради з питань аудиту, а його результати зафіксуються у відповідному рішенні наглядової ради АТ "ОПЗ", – сказано в заяві.

Наступне засідання наглядової ради для остаточного вирішення ситуації призначене на вівторок, 26 квітня 2022 року.

Автор: 

ОПЗ (376) премія (86)


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Топ коментарі
+14
Тот, кто наживается и в такое время, все они должны кинуты за решетку и полную конфискацию провести и срок дать пожизненный, чтобы другим неповадно было! А лучше по военному времени расстреливать паразитов!
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25.04.2022 18:17
+10
Ось це і є барижництви і мародерство. Справжнє.
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25.04.2022 21:04
+3
пожизненній не за что. А вот наказать надо, конечно.
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25.04.2022 19:23
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Тот, кто наживается и в такое время, все они должны кинуты за решетку и полную конфискацию провести и срок дать пожизненный, чтобы другим неповадно было! А лучше по военному времени расстреливать паразитов!
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25.04.2022 18:17 Відповісти
пожизненній не за что. А вот наказать надо, конечно.
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25.04.2022 19:23 Відповісти
Как это "не за что"? Это мародерство в военное время в чистом виде!
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26.04.2022 18:56 Відповісти
Ось це і є барижництви і мародерство. Справжнє.
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25.04.2022 21:04 Відповісти
та що ви, при святому дЄрьмаку та компанії- це компенсація за нервові борошна.
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25.04.2022 23:21 Відповісти
Цікаво, а скільки відсотків пішло в ОПК до ЗЕрмака?
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25.04.2022 21:07 Відповісти
Ось чому Українці "апріорі" мають ставитися зневажливо з огидою до власників дорогих авто , бо у 99% це лайно люди та паразити, й змінювати ставлення тільки якщо з'ясуєтся що він (власник/ця дорогого авто) нормальна людина.
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26.04.2022 09:42 Відповісти
Кому війна, а кому ....! ГАНЬБА!!! ЗРАДА!
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26.04.2022 10:17 Відповісти
Премии, за что?! Премии нужны пацанам на передовой, а портовым крысам
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26.04.2022 11:12 Відповісти

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