Держподаткова намагається виконати довоєнний план надходжень у квітні, – Гетманцев

Державна податкова служба намагається виконати довоєнний план щодо надходжень на квітень.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає Інтерфакс-Україна..

"Щодо збирання податків. Ми не можемо сказати, що це 50%, це більше. На даний момент триває боротьба за кожну копійку за квітень. По митниці 20% збираємо від запланованого. Якщо говорити про податкову, то робимо все можливе, щоб виконати квітневий мирний план, тобто той план, який затвердили ще восени", – сказав Гетманцев.

За його словами, переважна більшість платників податків сумлінна, але є випадки ухилення бізнесу від сплати податку на прибуток за 2021 рік під приводом війни. При цьому Гетманцев не називав конкретних компаній.

"Не буду їх називати, хоча б тому, що дав термін до Великодня", – зазначив він.

"АТБ платить податки наперед, хотілося б їх відзначити. А інша мережа велика – вони не платять податки, не платять своїм партнерам, у них прострочена заборгованість. Причому вони, мережевий роздріб, непогано почуваються: виторг збільшився, хоча маржинальність знизилася", – додав Гетманцев.

Нагадаємо, ухваленим 15 березня законом Верховна Рада дозволила великому бізнесу перейти на спрощену систему оподаткування на час воєнного стану і сплачувати лише 2% від обороту. Єдиним обмеженням, що залишалося для такого переходу, був ліміт обороту не більше 10 мільярдів гривень. Спрощений режим також не поширюється на виробництво та збут підакцизних товарів та гральний бізнес.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль прогнозував, що запроваджене пільгове оподаткування для бізнесу у розмірі 2% обороту та скасування мит у короткостроковій перспективі можуть знизити доходи бюджету вдвічі.