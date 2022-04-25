Індія подвоїла витрати на імпорт нафти у минулому фінансовому році

Витрати Індії на імпорт сирої нафти досягли $119,2 млрд у 2021-2022 фінансовому році (закінчився 31 березня), що майже вдвічі більше за витрати на закупівлю цього енергоносія за аналогічний попередній період.

Про це повідомляє ANGI, передає enkorr.

Зазначається, що збільшення витрат на закордонні закупівлі нафти спричинене зростанням світових цін на енергоносії, зокрема через спровоковану Росією війну в Україні.

У попередньому фінансовому році Індія витратила на імпорт сирої нафти $62,2 млрд. Минулого фінансового року Індія імпортувала 212,2 млн тонн сирої нафти, 2% від цього обсягу (3,6 млн тонн) склали постачання російської нафти.

Імпорт нафтопродуктів в Індії за цей період склав 40,2 млн тонн на суму $24,2 млрд порівняно з 61,8 млн тонн вартістю $42,3 млрд роком раніше.

У 2021-2022 роках Індія також витратила $11,9 млрд на імпорт 32 млрд кубометрів СПГ. У попередній період витрати країни за імпорт 33 млрд кубометрів СПГ склали $7,9 млрд.

Залежність Індії від імпорту нафти минулого фінансового року досягла 85,5%. Вона зростає через неухильне зниження внутрішнього виробництва цього енергоносія. У 2019-2020 фінансовому році видобуток сирої нафти в Індії склав 30,5 млн тонн, у 2021-2022 роках він знизився до 29,7 млн тонн.

Раніше повідомлялося, що Європейський союз планує відновити торговельні переговори з Індією, щоб надати реальну можливість знизити залежність від Росії.