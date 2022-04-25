Експорт нафти з Казахстану через Новоросійськ розблоковано

Каспійський трубопроводний консорціум (КТК) відновив навантаження танкерів через відремонтований виносний причальний пристрій (ВПП) №3.

Про це йдеться в повідомленні консорціуму, передають Порти України.

"23 квітня 2022 року на морському терміналі КТК введено в експлуатацію ВПП-3 після проведення ремонту. Короткоткочасне покращення погодних умов 23 квітня 2002 року дозволило провести водолазні роботи та відкрити кінцевий підводний трубопровідний манифолд, що дозволило відновити перевалку нафти", – сказано в повідомленні.

Після поновлення роботи на ВПП-3 був завантажений танкер Delta Commander.

ВПП-2 залишається тимчасово виведеним з експлуатації. ВПП-1 функціонує в штатному режимі.

Минулого тижня міністр енергетики Казахстану Болат Акчулаков анонсував відновлення роботи ВПП-3.

"До кінця цього тижня КТК повністю запрацює, 100% повинен відновити діяльність. Це два ВПП, третій буде на ремонті, але він і в принципі був резервний. Завжди працювали двома ВПП", – заявляв міністр.

У третій декаді березня КТК повністю зупинив навантаження нафти на терміналі у зв’язку з виявленими та можливими пошкодженнями ВПП нібито через несприятливі погодні умови. Із 28 березня термінал відновив навантаження танкерів через ВПП-1.

Згодом журналісти німецької газети Handelsblatt спільно з дослідницьким центром Correktiv провели розслідування довкола "аварії" на КТК і припустили, що Росія навмисно зриває постачання казахстанської нафти на європейський ринок, щоб шантажувати одразу декілька сторін.

КТК – міжнародний нафтотранспортний проект за участі Росії, Казахстану та провідних світових нафтових компаній, який експлуатує магістральний трубопровід довжиною понад 1,5 тис. кілометрів та річною потужністю 67 млн тонн і морську нафтоперевалку в Новоросійську. У систему надходить нафта переважно з великих родовищ Західного Казахстану, а також російська сировина. Через КТК експортується близько 80% нафти, яку видобувають у Казахстані. Постачання через КТК щорічно забезпечують 10% європейського споживання сирої нафти.