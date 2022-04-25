"Енергоатом" отримав дозвіл на введення в експлуатацію Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива

"Енергоатом" отримав від Державної інспекції ядерного регулювання окремий дозвіл на введення в експлуатацію Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива.

Про це йдеться в повідомленні "Енергоатому".

Дозвіл очікувався ще 9 березня, але був відтермінований через російську агресію та перебування військ окупанта у Чорнобильській зоні відчуження, де і розташоване Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП).

"Наразі ЦСВЯП цілком готове до експлуатації! На щастя, воно не постраждало від дій окупантів. Усе обладнання, комп’ютерна та спеціальна техніка працюють у нормальному режимі", – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, ЦСВЯП є автономною ядерною установкою, призначеною для тривалого зберігання відпрацьованого ядерного палива з Південноукраїнської, Хмельницької та Рівненської атомних електростанцій. Раніше з цих трьох АЕС воно вивозилося на зберігання та переробку до Росії, і це щороку коштувало Україні близько $200 млн.

Проєктний термін експлуатації Сховища становить щонайменше 100 років. Його будівництво, контракт на яке НАЕК "Енергоатом" уклав із всесвітньо відомою американською компанією Holtec International, стартувало 2017 року. У грудні 2020 року, у визначені урядом терміни, зведення першого пускового комплексу ЦСВЯП було завершено.

У липні 2021 року на замовлення "Енергоатома" завершили також будівництво 43-кілометрової залізничної колії Вільча – Янів, яка з’єднала ЦСВЯП із залізничною мережею країни. 24 січня 2022 року "Енергоатом" завершив майже двомісячні автономні випробування систем ЦСВЯП у холодному режимі. Із 26 січня по 4 лютого проводилися комплексні холодні випробування – без палива.

Раніше повідомлялося, що на тлі повномасштабної війни в Україні прямі і непрямі збитки НАЕК "Енергоатом" становлять близько 35 млрд грн.