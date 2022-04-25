Уряд збереже ціни на газ для населення, – Гетманцев

Уряд України вслід за збереженням для населення діючих тарифів на електроенергію має намір ухвалити рішення, що дозволяє постачальникам не піднімати тарифи на газ.

Про це повідомив голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає Інтерфакс-Україна.

"Щодо майбутнього у нас є чітке розуміння і рішення уряду про непідвищення цін на електрику, непідвищення цін на газ, фіксування цих цін, і ми будемо цього дотримуватися", – сказав Гетманцев.

При цьому він зазначив, що такі рішення спрямовані на недопущення зростання боргів за комунальні послуги.

Водночас, за його словами, щодо проблеми погашення вже існуючих боргів також належить ухвалити відповідні рішення.

"Що стосується заборгованості населення, це складніша проблема. Є багато концепцій, як вирішити, але одну треба прийняти і реалізувати, якою б непопулярною вона не була", – зазначив він.

Як повідомлялося, уряд зберіг дію ПСО на ринку електроенергії по населенню до кінця жовтня 2022 року і, відповідно, тарифи у розмірі 1,44 грн/кВт-год для місячного обсягу споживання 250 кВт-год включно та 1,68 грн/кВт-ч більше цього показника.

Режим спеціальних зобов'язань на ринку газу для населення було скасовано влітку 2020 року. Водночас, взимку 2021 року в умовах різкого зростання цін уряд тимчасово запровадив обмеження ціни газу для населення до 6,99 грн/кубометр, але з 1 квітня відмовився від нього.

Разом з тим, з 1 травня 2021 року до 30 квітня 2022 року діють обов'язкові річні пропозиції постачальників для населення, які вони не мають права підвищувати протягом усього періоду, але можуть знижувати. До 1 травня 2022 року річна пропозиція, зокрема, НАК "Нафтогаз" для населення становить 7,96 грн/кубометр (з ПДВ, без вартості транспортування), компанії "ЙЕ Енергія" Дмитра Фірташа та близько 20 постачальників, що працюють під брендом "Твій Газзбут", – 7,99 грн/кубометр (з ПДВ). За даними на лютий 2022 року, річні пропозиції кількох десятків постачальників, що працюють на ринку, варіювалися в межах від 7,7 грн/кубометр до 11,99 грн/кубометр.

ДК "Нафтогаз Трейдинг" з початку опалювального сезону постачає підприємствам ТКЕ газ для обігріву населення за фіксованою ціною 7 420 грн/тис. кубометрів та бюджетних установ – за 16 390 грн/тис. кубометрів.