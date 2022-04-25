Азербайджан не буде розплачуватися за російський газ рублями, – SOCAR

Держнафтокомпанія Азербайджану (SOCAR, ДНКАР) спростувала інформацію деяких російських ЗМІ про те, що Азербайджан нібито проводитиме взаєморозрахунки з Росією за газ, що імпортується, в рублях.

Про це заявили в компанії, передає Інтерфакс-Україна.

"У ЗМІ у понеділок була поширена інформація, що Азербайджанська Республіка оплачуватиме в рублях вартість газу, що імпортується з Росії. Ця інформація не віповідає дійсності", – заявили в SOCAR.

Наразі постачання російського газу до Азербайджану здійснюється в рамках договору про сезонний обмін природним газом, підписаного в липні 2021 року між держкомпанією "Азерконтракт" та групою "Газпром".

Термін дії угоди – до 2023 року. Договір передбачає постачання газу з Азербайджану до Росії в літній сезон та аналогічних обсягів газу з Росії до Азербайджану в зимовий сезон. Обсяги постачань залежатимуть від рівня видобутку та споживання газу в Азербайджані в літні місяці.

Міністр енергетики Азербайджану Пярвіз Шахбазов раніше заявляв, що контракт передбачає постачання на рівні 0,5 млн кубометрів газу на добу.

Держкомпанія "Азерконтракт" у 2021 році забезпечила постачання до Росії 326,5 млн кубометрів газу в рамках контракту щодо сезонного обміну газом.