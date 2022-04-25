Данія стала першим донором Фонду відновлення енергоінфраструктури України

Данія стала першим донором Фонду, створеного Енергетичною спільнотою для відновлення в Україні зруйнованої війною енергетичної інфраструктури

Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Директор секретаріату Енергетичного співтовариства Артур Лорковскі запевнив, що відповідні кошти будуть якнайшвидше спрямовані Україні: "Секретаріат разом із Міністерством енергетики України працюватимуть швидко, щоб усі виплачені внески спрямовувалися на задоволення найнагальніших потреб українського енергетичного сектору".

На початку квітня 2022 року Енергетичне співтовариство створило Фонд для відновлення зруйнованої війною української енергетичної інфраструктури. Передбачається, що його донорами стануть переважно держави-члени ЄС, а також міжнародні компанії і корпорації.

Консолідовані кошти будуть спрямовані на відновлення енергетичної інфраструктури, яка була пошкоджена або зруйнована внаслідок бойових дій на території України, розпочатих російською військовою агресією.

Передбачається, що обрання постачальників будуть здійснювати міжнародні закупівельні агенства із досвідом у галузі енергетики.