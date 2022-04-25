"Роснєфть" не змогла продати російську нафту через вимогу оплати в рублях, – Reuters

Російська держкорпорація "Роснєфть" не змогла продати нафту на великому аукціоні після того, як встановила вимогу до покупців внести передоплату в рублях.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на п'ять трейдерів.

Йдеться про аукціон "Роснєфті", на якому на продаж було виставлено 6,5 млн тонн російської нафти марок Urals, Siberian Light, Sokol і ESPO Blend з відвантаженням з російських портів у травні-червні.

Минулого тижня "Роснєфть" спробувала вслід за "Газпромом" спробувати виконати наказ російського президента Владіміра Путіна і попросила від учасників аукціону внести 100% передоплати з конвертацією платежу в рублі.

За даними опитаних агентством трейдерів, станом на понеділок жодної заявки на участь в аукціоні від покупців не надійшло.

Представники трейдерів відзначають, що виконати умови "Роснєфті" було надзвичайно важко, хоча купувати нафту в РФ досить складно і без оновлених умов, оскільки більшість європейських компаній згортають закупівлі російської нафти. Зокрема, не подали заявок державні нафтопереробні компанії з Індії.

"Конкретні умови та стислі терміни вимагають індивідуальних переговорів", – зазначив співрозмовник в азійській торговій фірмі, додавши, що деякі з пропонованих об’ємів можуть бути продані за приватними угодами.

Як повідомлялося, РФ також вимушена знижувати ціни на свою нафту. Через відмову традиційних покупців від придбання російської нафти сорту Urals знижка на неї у Північно-Західній Європі перевищує $30 за барель. Падіння цін на російську нафту також визнали в уряді Росії.

Детальніше про вплив санкцій на експорт російської нафти читайте в матеріалі БізнесЦензор: Як росія через санкції втрачає експорт нафти