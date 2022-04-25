У Київській області відкрито 11 тимчасових переправ біля зруйнованих мостів

На звільненій від окупантів Київській області вже відновлено рух з 11 тимчасових переправ.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"У звільнених населених пунктах розчистили майже 170 км вулиць", – написав Тимошенко.

Крім того, за його словами, більше половини будинків регіону знову зі світлом: підключено понад 80 тис. абонентів. Зокрема, минулої доби відновлено електропостачання у 16 ​​населених пунктах.

Тимошенко також зазначив, що повністю або частково відновлено розподіл газу у 106 населених пунктах.

У селищі Бородянка забезпечено водопостачанням близько 30% усіх споживачів, є вода в лікарні. Запущено в роботу котельню на альтернативних видах палива, що забезпечує теплом геріатричний пансіонат.

У селищах Нове Залісся та Пилиповичі водопостачання відновлено повністю.

Керівник Київської ОВ Олександр Павлюк, зі свого боку уточнив, що в Бучанському районі зараз працюють шість переправ: у Стоянці, Бузовій, Калинівці, Бородянці, Романівці.

У Вишгородському районі працюють три переправи (Сидорівка, Демидів, Катюжанка), у Броварському – дві (Залісся, Баришівка).

Ведуться роботи з облаштування переправ на 15 мостах. На інших об'єктах необхідно провести додаткові заходи щодо розмінування та підготовчих робіт.