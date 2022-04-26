НБУ повідомив про графік роботи банків на травневі свята

У період дії воєнного стану в Україні скасовані cвяткові дні, передбачені Кодексом законів про працю України. Крім того, вихідний день не переноситься на наступний після святкового, якщо той припадає на суботу чи неділю.

Відповідні норми містить закон України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", йдеться в повідомленні НБУ.

Виходячи з цього, цьогоріч у травні банки та система електронних платежів Національного банку працюватимуть наступним чином:

святковий день 1 травня (День праці), що припадає на неділю, не переноситься. Відповідно понеділок 2 травня 2022 року є робочим днем, зокрема для банківської системи. Міжбанківські перекази через систему СЕП здійснюватимуться із 30 квітня до 2 травня 2022 року включно датою банківського дня 2 травня 2022 року;

святковий день 9 травня (День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні), що припадає на понеділок, є звичайним робочим днем, зокрема для банківської системи. Міжбанківські перекази через систему СЕП здійснюватимуться із 7 до 9 травня 2022 року включно датою банківського дня 9 травня 2022 року.

"Нагадаємо, що, незважаючи на війну, СЕП працює у звичайному режимі та без перебоїв, як і у мирний час. Усі банки України підключені до системи та мають можливість здійснювати платежі клієнтів майже цілодобово та без вихідних, ураховуючи власні потреби та потреби своїх клієнтів", – додали в НБУ.