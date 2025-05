Аукціонний дім Christie's хоче зібрати $1 мільйон для України

Аукціонний дім Christie's розпочинає серію благодійних торгів, на яких планується зібрати $1 млн на потреби України.

Про це повідомляє The Art Newspaper, передає Укрінформ.

Як зазначається, кошти будуть розподілені через Світовий фонд пам'яток (WMF) та його Фонд допомоги спадщині України, організацію Лікарі без кордонів (MSF) та організацію допомоги актора Шона Пенна CORE.

Ця ініціатива з'явилася після пожертв, зроблених Christie's для допомоги Україні Агентству ООН у справах біженців та Червоному Хресту, та скасувань червневих продажів у Росії.

Як пише видання, до серії аукціонів під назвою Safeguarding the Irreplaceable: A Selling Exhibition to Benefit the Ukraine Heritage Response Fund at World Monuments Fund, яка проходитиме з 25 квітня до кінця травня, включено 86 картин і малюнків українських художників-авангардистів (наприклад, Теофіла Фраєрмана та Амшея Нюренберга), українських модерністів (Олександра Екстер та Олександр Богомазов), а також добірку сучасних українських фотографій та відеоробіт художників діаспори, включаючи Бориса Михайлова та уродженки Одеси Іри Лупу.

Куратором виставки виступив Пітер Дорошенко з Dallas Contemporary, який працює з українськими митцями.

Christie's планує "залучити покупців з усього світу" і продовжує суворо дотримуватись правил санкцій та заборони на експорт, "які тепер забороняють продаж предметів розкоші клієнтам, що фізично перебувають у Росії чи Білорусі, і забороняють експорт (прямий або непрямий) предметів розкоші на будь-яку адресу в Росії чи Білорусі".