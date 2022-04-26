"Газпром" знову зменшив транзит газу через Україну

Російський "Газпром" зменшив номінацію на прокачування російського газу до Європи через Україну на26квітня до 56 млн кубометрів порівняно з 68,4 млн куб. м попереднього дня, хоча законтрактовані потужності дозволяють прокачувати близько 109 млн кубометрів.

Про це свідчать дані "Оператора ГТС України", повідомляє Інтерфакс-Україна.

Газопровід "Ямал-Європа" між Німеччиною та Польщею продовжує роботу у реверсному режимі. У вівторок потік газу з ФРН до Польщі впав утричі – до 0,2 млн куб. м за годину, свідчать дані газотранспортного оператора Gascade.

Вилучення додаткових обсягів із головних європейських хабів замість прямого імпорту зі Сходу є одним із чинників поточних високих цін на газ до ЄС.

Європа відкрила сезон закачування газу до підземних сховищ. На даний момент резерви становлять 31,57%, зростання за останню добу – 0,33 відсоткових пункти. Поточний рівень запасів у ПСГ Європи відстає від середнього за 5 років на 6,3 в.п. У квітні завантаження стримується високими цінами на імпортний газ.