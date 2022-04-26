Російський "Урал" перенесе виробництво мотоциклів до Казахстану

Компанія Ural Motorcycles, що займається випуском важких мотоциклів із коляскою, переносить виробництво з Росії до Казахстану.

Про це повідомляє видання autonews.ru із посиланням на заяву генерального директора компанії Ілля Хаїта.



Зазначається, що переїзд пов'язаний із нестачею низки комплектуючих, які підпадають під санкції, а також із забороною на імпорт техніки з РФ. Переважна частина мотоциклів Ural йде у західні країни, зокрема США.



Новий збірний майданчик Ural Motorcycles організований у казахстанському Петропавловську, де раніше випускали техніку.

За словами Хаїта, компанія змушена буде скоротити частину штату на колишньому підприємстві та найняти нових співробітників у Петропавловську. Водночас основний керівний склад переїде з РФ до Казахстану.

Ural Motorcycles є єдиною у світі компанією, що займається серійним випуском важких позашляхових мотоциклів із коляскою. Основним ринком збуту є США – компанія має кілька дилерів практично в кожному штаті.