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Російський "Урал" перенесе виробництво мотоциклів до Казахстану

мотоцикл,урал

Компанія Ural Motorcycles, що займається випуском важких мотоциклів із коляскою, переносить виробництво з Росії до Казахстану.

Про це повідомляє видання autonews.ru із посиланням на заяву генерального директора компанії Ілля Хаїта.

Зазначається, що переїзд пов'язаний із нестачею низки комплектуючих, які підпадають під санкції, а також із забороною на імпорт техніки з РФ. Переважна частина мотоциклів Ural йде у західні країни, зокрема США.

Новий збірний майданчик Ural Motorcycles організований у казахстанському Петропавловську, де раніше випускали техніку.

За словами Хаїта, компанія змушена буде скоротити частину штату на колишньому підприємстві та найняти нових співробітників у Петропавловську. Водночас основний керівний склад переїде з РФ до Казахстану.

Ural Motorcycles є єдиною у світі компанією, що займається серійним випуском важких позашляхових мотоциклів із коляскою. Основним ринком збуту є США – компанія має кілька дилерів практично в кожному штаті.

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Казахстан (341) росія (14265) мотоцикл (15)


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