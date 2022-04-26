Німеччина планує поставити Україні 50 зенітних комплексів Gepard, – ЗМІ

Німеччина готується поставити Україні близько 50 зенітних самохідних установок типу Gepard.

Про це повідомляє газета Sueddeutsche Zeitung, передає Інтерфакс-Україна.



За інформацією видання, відповідну згоду має намір дати голова Міноборони ФРН Крістіні Ламбрехт під час зустрічі на американській військовій базі Рамштайн у Німеччині. Зустріч організована на запрошення США.



Повідомляється, що бундесвер таких установок уже не має, але деякі є у промислових компаній, від яких і плануються поставки.



Рішення ухвалили в понеділок. Віддати Україні "Гепарди" запропонували самі компанії. Влада затягувала, бо для установок не було амуніції, але тепер її знайшли у країн-союзників, зокрема Бразилії. Країна використовувала систему у 2014 році для забезпечення безпеки чемпіонату з футболу.