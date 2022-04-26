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Новини
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Німеччина планує поставити Україні 50 зенітних комплексів Gepard, – ЗМІ

гепард

Німеччина готується поставити Україні близько 50 зенітних самохідних установок типу Gepard.

Про це повідомляє газета Sueddeutsche Zeitung, передає Інтерфакс-Україна.

За інформацією видання, відповідну згоду має намір дати голова Міноборони ФРН Крістіні Ламбрехт під час зустрічі на американській військовій базі Рамштайн у Німеччині. Зустріч організована на запрошення США.

Повідомляється, що бундесвер таких установок уже не має, але деякі є у промислових компаній, від яких і плануються поставки.

Рішення ухвалили в понеділок. Віддати Україні "Гепарди" запропонували самі компанії. Влада затягувала, бо для установок не було амуніції, але тепер її знайшли у країн-союзників, зокрема Бразилії. Країна використовувала систему у 2014 році для забезпечення безпеки чемпіонату з футболу.

Автор: 

Німеччина (1885) зброя (877)


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В нас вирішальні дні-- саме Зараз..,якщо планування затягнеться..,то
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26.04.2022 11:54 Відповісти
ну такоє.. Це, звісно, далеко не американський THAAD, але маю надію, що це перший крок до справжнього ППО.
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26.04.2022 11:56 Відповісти
Ну сколько можно планировать долбоящеры?
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26.04.2022 11:56 Відповісти

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