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Виробництво пива в Україні за перший квартал скоротилося вдвічі

пиво

Обсяг виробництва пива по Україні (крім пива безалкогольного з умістом спирту до 0,5% об.) за перші три місяці 2022 року впав на 49,9% щодо аналогічного періоду минулого року.

Про це повідомила генеральна директорка галузевої організації ПрАТ "Укрпиво" Галина Коренькова, передає пресслужба компанії.

Так, у першому кварталі 2022 року обсяг виробництва пива становив 17,1 млн дал.(51,1% від показників 2021 року). Водночас виробництво солодувпало до32 803 тонн, що становить 59,2% до аналогічного періоду 2021 року.

Раніше зазначалося, що за січень 2022 року було вироблено 9,4 млн дал пива, що лише 3,7% менше, ніж у січні 2021 року. 

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Все ушло в тень... Как не крути, а такой пункт это выстрел себе в коленку...
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26.04.2022 12:15 Відповісти

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