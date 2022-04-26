Виробництво пива в Україні за перший квартал скоротилося вдвічі

Обсяг виробництва пива по Україні (крім пива безалкогольного з умістом спирту до 0,5% об.) за перші три місяці 2022 року впав на 49,9% щодо аналогічного періоду минулого року.

Про це повідомила генеральна директорка галузевої організації ПрАТ "Укрпиво" Галина Коренькова, передає пресслужба компанії.

Так, у першому кварталі 2022 року обсяг виробництва пива становив 17,1 млн дал.(51,1% від показників 2021 року). Водночас виробництво солодувпало до32 803 тонн, що становить 59,2% до аналогічного періоду 2021 року.

Раніше зазначалося, що за січень 2022 року було вироблено 9,4 млн дал пива, що лише 3,7% менше, ніж у січні 2021 року.