Польща запровадила санкції проти "Газпрому" та "Новатека"

Влада Польщі запровадила санкції проти 35 російських та білоруських компаній, а також проти 15 олігархів у відповідь на агресію РФ проти України.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Каміньський, передає TVN24.

Зазначається, що додаткові санкції до раніше вже запроваджених з боку Євросоюзу.

За словами міністра, "мета економічних санкцій – вдарити по російській економіці, щоб РФ не могла вести війну в Україні та обмежити її відповідні можливості".



"Ми застосовуватимемо кілька видів санкцій, насамперед заморожування фінансових активів та майнових ресурсів цих компаній, а також позбавлення можливостібрати участь у публічних торгах, авразі олігархів – заборона на в'їзд у нашу країну", – сказав Каміньський.

Так, під польські санкції потрапили, зокрема, такі компанії як "Газпром", Kaspersky Lab, "Новатек" та виробник мінеральних добрив "Акрон". Також до санкційного списку увійшли російські олігархи В'ячеслав Кантор, який володіє близько 20% польської компанії Azoty, Олег Дерипаска, Михайло Фрідман та інші.