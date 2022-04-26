Понад 3 мільярди євро виведено з України під час війни, – БЕБ

Бюро економічної безпеки оцінює обсяг незаконно виведених за кордон валютних цінностей з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 3 мільярди євро.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ за підсумками зустрічі директора Бюро Вадима Мельника з представниками митних органів сусідніх європейських країн, під час якої обговорювалися питання виведення валютних коштів та цінностей резидентами та нерезидентами України в ЄС.

"З 24 лютого і до сьогодні, громадяни України та іноземці перевозять через наш державний кордон готівку, дорогоцінні аксесуари та банківські метали в особливо великих розмірах. Часто діють за попередньою змовою з невстановленими особами, за узгодженим злочинним планом, без відповідного митного декларування. При цьому, мають на меті приховати незаконно отримані прибутків та здійснити їх подальшу легалізацію в країнах Європейського союзу. Орієнтовна загальна сума коштів, виведених таким чином за кордон, становить понад 3 млрд євро",– цитує пресслужба Мельника.

За його словами, випадки незаконного вивезення валюти за кордон набули значних розмірів.

Зазначається, що БЕБ проаналізувало та вже виявило велику кількість таких фактів. Наразі досліджується законність походження виведених коштів та їх можлива легалізація шляхом перерахунку або перевезення за кордон. У разі встановлення їх незаконного походження вживатимуться заходи щодо їх арешту та подальшого повернення до України.

"Бюро встановило факти, коли фізичні особи отримували кошти злочинним шляхом в Україні без сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів. Ймовірно вони були учасниками схем з мінімізації доходів, учасниками конвертаційних центрів, хабарниками тощо. У більшості випадків наявні ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом", – йдеться у повідомленні БЕБ.

За словами Мельника, готівка, отримана ймовірно злочинним шляхом в Україні за такою схемою, без відповідного гострого реагування правоохоронних органів України де-факто легалізується в Європі. Так, "брудні" гроші вливаються у фінансову систему ЄС та можуть використовуватися для подальшої протизаконної діяльності. Зокрема, для фінансування військ РФ.

На сьогодні, БЕБ очікує від сусідніх країн відповіді на свої запити по всіх резидентах та нерезидентах України, що декларували готівку у великих розмірах з початку війни.