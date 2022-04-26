Україна просить у США $2 мільярди економічної допомоги щомісяця

Україна просить $2 млрд економічної допомоги США щомісяця, стверджуючи, що відсутність цих коштів може посилити гуманітарну кризу, спричинену вторгнення РФ.

Про це пише The Washington Post.

Зазначається, що на зустрічах з високопоставленими офіційними особами США міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україна шукає щонайменше $5 млрд економічної допомоги щомісяця, $2 млрд із яких надходитимуть від США.

"Нам потрібно заповнити цю прогалину прямо зараз, щоб залучити необхідне фінансування та виграти цю війну", – сказав Марченко в інтерв'ю The Washington Post.

Він зазначив, що Україна шукає економічної підтримки, щоб продовжувати виплачувати пенсії, зарплати чиновникам з охорони здоров'я та освіти та інші виплати. Україна могла б надрукувати більше грошей, щоб покрити деякі з цих витрат, але це призведе до різкого зростання інфляції.

Раніше повідомлялося, що Україна звернулась до країн "Великої сімки" щодо фінансової допомоги на $50 млрд. Кошти мають піти на покриття дефіциту бюджету.