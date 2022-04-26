Зеленський підписав закон про спрощення надання соцпослуг для переселенців

Президент Володимир Зеленський підписав закон про спрощення надання соціальних послуг у кризових ситуаціях та фінансування таких послуг для внутрішніх переселенців.

Про це повідомила заступниця керівника Офісу глави держави Юлія Соколовська під час брифінгу.



"Сьогодні президент України підписав закон, який спрощує надання соціальних послуг у кризових ситуаціях та передбачає фінансування таких послуг для внутрішньо переміщених осіб за рахунок коштів державного бюджету, міжнародної допомоги та інших джерел. Отже, найближчим часом ми з урядом надамо сучасні механізми підтримки громадян, які потребують догляду", – зазначила вона.



За її словами, до соціальних виплат переселенцям уже долучилася низка агенцій ООН та урядові організації.



"За результатами переговорів, які я проводила спільно з урядом, вже 3 агентства ООН долучилися до державних програм соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам або надали допомогу сім'ям з дітьми. Що це означає на практиці? Наразі близько $300 млн будуть направлені на грошову допомогу таким, хто цього потребують, і ця сума буде збільшуватися. Подібні виплати плануються або вже здійснюються на сході країни неурядовими українськими та іноземними організаціями", – розповіла заступниця глави Офісу президента.



За словами Соколовської, агентства ООН зараз закуповують ліки, медичні вироби та набори, ковдри, генератори, обладнання, воду та харчі та передають їх українським лікарням, військовим адміністраціям.



"Разом із Всесвітньою організацією охорони здоров'я ми створюємо реабілітаційні центри для людей, які допоможуть нашим людям відновитися післяопіків, травмта втрати кінцівок", – додала вона.