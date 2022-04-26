Потік українських біженців в Європу почав зростати після Великодня, – Держприкордонслужба

Потік на виїзд з України після святкування християнами східного обряду Великодня 25 квітня зріс до 23 тис. у порівнянні з 16 тис. днем раніше.

За даними Держприкордонслужби, потік на в'їзд у понеділок виріс значно менше – до майже 19 тис., порівняно з 17 тис. напередодні, повідомляє Інтерфакс-Україна.

В тому числі до України в’їхало понад 16 тис. громадян, таким чином кількість українців, що виїжджають в Європу знову перевищила кількість тих, хто повертається.

Кількість оформлених транспортних засобів з гуманітарними вантажами минулої доби зросла до 220 зі 120 днем ​​раніше.

За даними прикордонної служби Польщі, 25 квітня з країни до України в'їхало 11,4 тис. осіб порівняно з 11,8 тис. напередодні.

У зворотному напрямку потік склав 13,7 тис., що на 39% більше, ніж 24 квітня (9,8 тис.), а за 7 перших годин вівторка він зріс ще майже в 2,5 рази – до 4,5 тис.

Усього з початку війни, зазначає польське прикордонне відомство, в країну з України в'їхало 2,96 млн осіб, а у зворотному напрямку – 870 тис.

За даними УВКБ ООН на 13:00 24 квітня, всього з України з початку війни виїхало (без урахування потоку на в'їзд) 5,23 млн осіб, з них до Польщі 2,91 млн, Румунії та Молдови – 843,74 тис. , Росію – 605,82 тис., Угорщину – 492,98 тис., Словаччину – 355,59 тис., Білорусь – 24,48 тис.

Водночас, в Україну, за даними Держприкордонслужби, з 28 лютого в'їхало 1,17 млн ​​осіб.