Binance запустить криптокартку для українських біженців

Найбільша криптобіржа Binance з 26 квітня запустила картку Binance Refugee для українців, які через війну з РФ були змушені переїхати до країн Європейської економічної зони.

Про це повідомляє пресслужба біржі.



Картка дозволить переміщеним українцям здійснювати або отримувати криптовалютні платежі та розраховуватися у магазинах ЄЕЗ, які приймають карткові платежі.



"У такий складний для України час зрозуміло, що криптовалюти корисні, оскільки вони пропонують швидкий, дешевий та безпечний спосіб переказу коштів, щоб допомогти людям із невідкладними фінансовими потребами", – сказала очільниця благодійної організації Binance Хелен Хай.

Українські біженці, які пройшли перевірку місцевими некомерційними організаціями та подали заявку на отримання криптокарт Binance Refugee, отримуватимуть 75 BUSD, що еквівалентно $75 на місяць протягом трьох місяців відповідно до рекомендованого рівня пожертв УВКБ ООН. Криптовалюта BUSD буде автоматично конвертована в місцеву валюту під час оплати карткою.



Зазначається, що отримання та використання картки безкоштовне. Щоб отримати її, українським біженцям потрібно буде використовувати наявний обліковий запис, зареєстрований в Україні, або зареєструвати новий обліковий запис Binance, використовуючи українську домашню адресу, навіть якщо вони зараз проживають в іншій країні ЄЕЗ. Також усі користувачі повинні будуть пройти повну KYC-перевірку.