Фонд соцстрахування виплатив за час війни декретну допомогу на 470 мільйонів
Із початку повномасштабного вторгнення РФ до України Фонд соціального страхування перерахував на декретні допомоги 465,9 млн грн – виплати отримали 11,7 тисячі українок. У середньому для кожної з них ФССУ профінансував близько 40 тис. грн допомоги.
Про це повідомляє пресслужба Фонду.
Зазначається, що допомога по вагітності та пологах виплачується ФССУ попри воєнний стан, евакуацію працівниці, неможливість формування роботодавцем заяви та навіть у разі виходу у декрет після призупинення дії трудового договору на час війни.
"Ми адаптували наші порядки здійснення виплат під потреби воєнного стану та фінансуємо допомоги вагітним українкам напряму на особисту банківську картку, якщо роботодавець не має можливості оформити заяву у зв’язку з бойовими діями", – йдеться у повідомленні.
Також отримання декретної допомоги від Фонду соціального страхування України залишається правом працівниці, навіть у разі призупинення з нею трудового договору.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль