Мін’юст розширив можливості для реєстрації юридичних осіб в умовах воєнного стану
Міністерство юстиції оновило перелік суб’єктів, реєстрація яких проводиться в умовах воєнного стану.
Як повідомляє пресслужба міністерства, також ведеться робота над розширенням кола суб’єктів державної реєстрації.
Зокрема, зараз з огляду на необхідність забезпечення достовірності відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, реалізовано можливість проведення державної реєстрації наступних дій:
- створення благодійних організацій та громадських об'єднань і змін до відомостей про них, в тому числі до статутів;
- створення товариств з обмеженою відповідальністю, створення фермерського господарства, створення громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, виробничого кооперативу, обслуговуючого кооперативу, споживчого кооперативу, сільськогосподарського кооперативу, сільськогосподарського виробничого кооперативу, сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу, споживчого товариства
- зміни керівника юридичної особи та інших осіб (за наявності), які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, крім громадських формувань;
- змін до відомостей про керівника юридичної особи та про інших осіб (за наявності), які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, крім громадських формувань;
- зміни місцезнаходження юридичної особи, крім громадських формувань;
- змін до установчих документів юридичної особи (крім громадських формувань), крім випадків, коли такі зміни передбачають зміну розміру статутного капіталу, зміну складу засновників (учасників) та/або розмірів їх часток;
- зміни видів економічної діяльності юридичної особи, крім громадських формувань;
- зміни інформації для здійснення зв’язку з юридичною особою, крім громадських формувань;
- органів державної влади, органів місцевого самоврядування, казенних підприємств, державних підприємств, комунальних підприємств, комунальних організацій (установ, закладів), державних організацій (установ, закладів);
- створення відокремленого підрозділу юридичної особи, змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи, припинення відокремленого підрозділу юридичної особи;
- створення відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації;
- змін до відомостей про відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації
- рішення про припинення юридичної особи;
- рішення про відміну рішення про припинення юридичної особи;
- зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії), голови комісії або ліквідатора юридичної особи;
- на підставі судових рішень, що набрали законної сили;
- фізичної особи підприємцем, припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця, зміни до відомостей про ФОП, включення відомостей про фізичну особу-підприємця, зареєстровану до 1 липня 2004 року.
Мін’юст уточнює, що відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань надаються державними реєстраторами за зверненнями фізичних та юридичних осіб.
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