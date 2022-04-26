Мін’юст розширив можливості для реєстрації юридичних осіб в умовах воєнного стану

Міністерство юстиції оновило перелік суб’єктів, реєстрація яких проводиться в умовах воєнного стану.

Як повідомляє пресслужба міністерства, також ведеться робота над розширенням кола суб’єктів державної реєстрації.

Зокрема, зараз з огляду на необхідність забезпечення достовірності відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, реалізовано можливість проведення державної реєстрації наступних дій:

створення благодійних організацій та громадських об'єднань і змін до відомостей про них, в тому числі до статутів;

створення товариств з обмеженою відповідальністю, створення фермерського господарства, створення громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, виробничого кооперативу, обслуговуючого кооперативу, споживчого кооперативу, сільськогосподарського кооперативу, сільськогосподарського виробничого кооперативу, сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу, споживчого товариства

зміни керівника юридичної особи та інших осіб (за наявності), які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, крім громадських формувань;

змін до відомостей про керівника юридичної особи та про інших осіб (за наявності), які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, крім громадських формувань;

зміни місцезнаходження юридичної особи, крім громадських формувань;

змін до установчих документів юридичної особи (крім громадських формувань), крім випадків, коли такі зміни передбачають зміну розміру статутного капіталу, зміну складу засновників (учасників) та/або розмірів їх часток;

зміни видів економічної діяльності юридичної особи, крім громадських формувань;

зміни інформації для здійснення зв’язку з юридичною особою, крім громадських формувань;

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, казенних підприємств, державних підприємств, комунальних підприємств, комунальних організацій (установ, закладів), державних організацій (установ, закладів);

створення відокремленого підрозділу юридичної особи, змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи, припинення відокремленого підрозділу юридичної особи;

створення відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації;

змін до відомостей про відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації

рішення про припинення юридичної особи;

рішення про відміну рішення про припинення юридичної особи;

зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії), голови комісії або ліквідатора юридичної особи;

на підставі судових рішень, що набрали законної сили;

фізичної особи підприємцем, припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця, зміни до відомостей про ФОП, включення відомостей про фізичну особу-підприємця, зареєстровану до 1 липня 2004 року.

Мін’юст уточнює, що відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань надаються державними реєстраторами за зверненнями фізичних та юридичних осіб.