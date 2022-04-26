Нацбанк рекомендував власникам ломбардів не спрощувати правила ідентифікації клієнтів

Національний банк України (НБУ) рекомендував власникам ломбардів не спрощувати підходи до ідентифікації клієнтів в умовах воєнного стану з огляду на необхідність посилення боротьби з фінансуванням тероризму.

Про це повідомляє пресслужба НБУ за підсумками зустрічі з учасниками ринку.

"Національний банк, дбаючи про безпеку учасників ринку та його клієнтів, наголосив, що під час дії воєнного стану краще використовувати безготівкові розрахунки, де це можливо. Крім того, не варто змінювати встановлені раніше підходи до ідентифікації клієнта, оскільки посилюється боротьба з фінансуванням тероризму", – наголошується у повідомленні.

Нацбанк нагадує, що для підтримки діяльності ломбардів на час дії воєнного стану регулятор вже встановив мораторій на планові та позапланові перевірки ломбардів, скасував заходи впливу за неподання звітності та інформації на вимогу регулятора, відстрочив виконання значної кількості положень нових ліцензійних вимог, а також відтермінував строк приведення діяльності у відповідність до вимог нових регуляторних документів.

Водночас представники ломбардів в ході зустрічі серед головних проблем галузі назвали: