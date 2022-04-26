Понад 8 мільйонів людей можуть виїхати з України через війну, – ООН

Агентство ООН з питань біженців (UNHCR) прогнозує, що з України через війну може виїхати понад 8 млн людей.

Про це заявила речниця Управління Верховного комісара ООН у справах біженців Шабіа Манту, передає пресслужба UNHCR.

Зазначається, що до сусідніх Угорщини, Польщі, Молдови, Румунії та Словаччини із України може виїхати 8,3 млн людей.

На підтримку українських біженців необхідно $1,85 млрд. Наразі, за даними Агентства, за кордон виїхало 5,2 млн українців.

Загалом в ООН нарахували понад 12,7 млн українських переселенців, серед яких понад 7,5 млн залишаються в Україні. Ще майже 13 млн людей застрягли в постраждалих регіонах та не можуть виїхати через загрозу безпеці.