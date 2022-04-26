Працівники Закарпатської митниці допомагали компаніям Медведчука ухилятися від сплати податків, – ДБР

Працівники Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру ще десятьом працівникам митного поста "Мукачево" Закарпатської митниці.

Як повідомляє пресслужба ДБР, митники допомогли компаніям підконтрольним Віктору Медведчуку ухилитися від сплати податків до державного бюджету на суму понад 24 млн грн.

"Протягом 2017-2018 років компанія зі сфери впливу кума путіна Віктора Медведчука імпортувала залізничним та автомобільним транспортом нафтопродукти – легкі та середні дистиляти. Проте у документах зазначалось, що у цистернах знаходиться газовий конденсат, що не є підакцизним товаром. Під час митного оформлення службові особи митниці "не помічали" підміни та розмитнювали легкі, середні дистиляти як газовий конденсат", – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, дії митників дозволили організаторам схеми ухилитися від сплати акцизного податку та ПДВ на мільйони гривень.

Працівникам митного поста повідомлено про підозру у неналежному виконанні службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам (ч. 2 ст. 367 КК України).

Нагадаємо, що цього місяця ДБР вже повідомило про підозру трьом працівникам цього митного поста, через діяння яких державний бюджет втратив 7,8 млн гривень при імпорті вказаних нафтопродуктів. Сума встановлених збитків, спричинених цією схемою держбюджету, вже складає 31,8 млн грн.