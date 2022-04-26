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"Укртелеком" відновив інтернет у 57 населених пунктах України

укртелеком

Минулого тижня аварійно-ремонтні бригади "Укртелекому" відновили послуги інтернету у 57 населених пунктах України.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Як повідомляється, послуги інтернет-доступу надаються у 85% населених пунктів, підключених до мережі оператора, телефонії – у 95% і доступні у всіх областях, крім Луганської.

Минулого тижня аварійно-ремонтні бригади АТ "Укртелеком" відновлювали телекомпослуги у 57 населених пунктах України у різних областях, найбільше у Київській, Чернігівській, Харківській та Донецькій.

Також продовжувалися роботи у звільнених від російських загарбників та розмінованих районах Київщини. Проведено низку ремонтів у різних населених пунктах, зокрема і в найбільш постраждалих містах і районах Бучі, Ірпеня, Гостомеля, Макарова, Іванкова та інших.

Зараз послуги інтернету і телефонії від "Укртелекому" доступні у 130 населених пунктах, охоплених мережею оператора в області.

Загалом з кінця лютого аварійникам "Укртелекому", докладаючи максимум зусиль, вдалося відновити послуги зв’язку у понад 1200 населених пунктах і 300 тис. абонентів.

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https://internetua.com/stalo-izvestno-kakie-ukrainskie-csinovniki-vedut-perepisku-s-pocstovyh-servisov-rf Стало известно, какие украинские чиновники ведут переписку с почтовых сервисов рф
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27.04.2022 00:29 Відповісти

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