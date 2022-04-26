"Укренерго" отримало статус члена-спостерігача в ENTSO-E (оновлено)

Сьогодні, 26 квітня, у Варшаві відбулось підписання угоди про надання НЕК "Укренерго" статусу члена-спостерігача європейської мережі операторів системи передачі електроенергії ENTSO-E.

Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко, інформує пресслужба Міненерго.

"Ця угода ще більше наближає Україну до повної інтеграції з європейськими енергетичними ринками і визначає наш розвиток на майбутнє… Членство України в ENTSO-E буде взаємовигідним, адже ми не лише будемо вивчати й впроваджувати найкращі європейські практики, а й зможемо поділитися неоціненним досвідом із забезпечення надійності роботи енергосистеми в екстремальних умовах", – прокоментував підписання угоди Галущенко.

В Міненерго пояснили, що статус члена-спостерігача дозволить НЕК "Укренерго" приєднатись до міжнародного об’єднання європейських операторів системи передачі. Як член-спостерігач український оператор зможе брати участь у засіданнях Регіональної Групи ENTSO-E "Континентальна Європа".

Представники української компанії також зможуть увійти до робочих та експертних груп ENTSO-E, які займаються питаннями розвитку ринку електроенергії, балансування, допоміжних послуг, електронного обміну даними, розвитку кіберзахисту в електроенергетичному секторі, інтеграції відновлюваних джерел енергії тощо.

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За словами голови "Укренерго" Володимира Кудрицького, українська енергомережа готова стати елементом захисту від РФ.

"Стабільна робота України в європейській мережі, яку наші фахівці забезпечують вже більше місяця, відкриває унікальні можливості. Українське покоління може замінити частину корупційного та небезпечного імпорту газу з Росії до Європи", – написав Кудрицький у Facebook.

За його словами, після унікального приєднання України до європейської енергосистеми "посеред війни, ракетного обстрілу та кібератак", набуття статусу члена-спостерігача, яке могло статися тільки після сертифікації компанії як оператора європейського зразка, дає можливість приєднатися до всіх робочих процесів і систем ENTSO- E.

Глава "Укренерго" наголосив, що співпраця з Європою відкриває можливості для взаємовигідного експорту української електроенергії.

"Потенційна можливість експорту електрики вигідна і для європейців і для України. Це спільний бізнес, де ми разом сильніші та сильніші у протистоянні росії. І який може принести мільярди українському бюджету, забравши ці гроші у росії. Чесно, ефективно та прозоро", – пояснив позицію Кудрицький.

Водночас він наголосив, що український енергетичний мікс на 70% вже вуглецево нейтральний, і це означає, що українська енергія допомагатиме заміщати енергію з викопних джерел.

"Це допоможе у переході на відновлювані джерела, план якого однаково амбітний і для України, і для ЄС", – зазначив Кудрицький.

Як повідомлялося, з 16 березня у тестовому режимі розпочалася синхронізація енергосистем України та Молдови з енергосистемою континентальної Європи (ENTSO-E).

Для цього Європейський Союз на тлі масштабного вторгнення російських військ в Україну та переходу української енергосистеми в ізольований режим роботи від РФ та Білорусі підтримав рішення прискорити інтеграцію енергосистеми країни до енергетичного об'єднання Європи (ENTSO-E), яка планувалася на 2023 рік.

З 24 лютого 2022 року енергосистема України працювала в ізольованому від систем Росії та Білорусі режимі. Спочатку такий режим роботи мав стати випробуванням в рамках інтеграції енергосистеми України до загальноєвропейської системи ENTSO-E.

ENTSO-E об’єднує європейських операторів систем передачі електроенергії (TSO). 39 членів TSO, які представляють 35 країн, відповідають за безпечну та скоординовану роботу європейської електроенергетичної системи, найбільшої взаємопов’язаної електричної мережі в світі.

Синхронна зона Континентальної Європи (CESA) є найбільшою синхронною електричною мережею у світі, вона забезпечує понад 400 мільйонів клієнтів у 24 країнах, включаючи більшість країн Європейського Союзу. Оператори систем передачі (TSO) в CESA несуть відповідальність за підтримку частоти на рівні 50 Гц, щоб забезпечити стабільність системи.

Зона континентальної Європи об’єднує такі країни: Албанія, Австрія, Бельгія, Боснія і Герцеговина, Болгарія, Чехія, Хорватія, Данія (Захід), Франція, Республіка Північна Македонія, Німеччина, Греція, Угорщина, Італія, Люксембург, Чорногорія, Нідерланди, Польща, Португалія, Румунія, Сербія (до складу якої входить Косово*), Словаччина, Словенія, Іспанія, Швейцарія, Туреччина.