Кабмін планує зменшити видатки на утримання чиновників, – Нацдержслужби

Уряд планує скоротити видатки на утримання державного апарату.

Про це заявила голова Нацагентства з питань державної служби (НАДС) Наталія Алюшина, повідомляє пресслужба установи.

"Завдання держави на сьогодні – скоротити видатки на утримання держапарату, але при цьому зберегти його дієвість. Очевидно, що частина завдань і функцій державних органів тимчасово стала неактуальною. Деякі потребують перегляду чи адаптації до умов війни", – зазначила Алюшина.

За її словами, у НАДС опрацювали методику, що дозволяє будь-якому органу влади здійснити функціональний аудит своєї діяльності і виокремити пріоритетні напрями.

"Наша методика дозволяє усім органам влади відмовитися від зайвих функцій та витрат. І навпаки – сконцентруватися на наданні необхідних для людей послуг. Інституції зможуть коректно визначати кількість персоналу, необхідного для виконання уточненого переліку завдань. Десь він може бути скорочений, а в інших місцях – навпаки доданий", – розповіла голова НАДС.

Алюшина зазначила, що на деякий час можуть виявитися неактуальними питання управління територіальними органами на окупованих територіях. Але водночас зростає вагомість сфери управління міграційними процесами з огляду на масові переміщення людей.

Вона додала, що апробацію розробленої методики Нацагентство розпочало з себе, після чого буде визначено курс змін у НАДС, а сама методика буде запропонована усім органам публічної служби.