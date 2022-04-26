Угорщина ввела бездозвільний режим для українських перевізників до 30 червня

Угорщина дозволила українським перевізникам до 30 червня здійснювати усі двосторонні та транзитні перевезення своєю територією без дозволів.

Про це йдеться в повідомленні "Укртрансбезпеки".

"Угорщина дозволила українським перевізникам до 30 червня здійснювати усі двосторонні та транзитні перевезення територією своєї країни без дозволів. На період дії бездозвільного режиму перевізникам не потрібно здійснювати попередню реєстрацію в системі BiREG та створювати відповідний маршрут", – сказано в повідомленні.

Штрафні санкції за відсутність номеру BiREG застосовуватися до перевізників не будуть.

Раніше повідомлялося, що Німеччина дозволила українським перевізникам здійснювати двосторонні та транзитні перевезення на бездозвільній основі до 30 червня.