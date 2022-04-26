Уряд змінив перелік тимчасово окупованих територій для виплати допомоги переселенцям

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій затвердило Перелік територіальних громад, що розташовані в районах проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) станом на 25 квітня.

Відповідний наказ міністерства №75 від 25 квітня розроблено на виконання вимог постанови Кабміну, яка встановлює процедуру виплати допомоги від держави на проживання внутрішньо переміщеним особам, повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

"Отримати допомогу зможуть ті громадяни, які перемістилися з територіальних громад, що затверджені зазначеним наказом Мінреінтеграції, а також ВПО, у яких житло зруйноване або непридатне внаслідок пошкодження і які подали заявку на відшкодування, зокрема через Єдиний державний вебпортал електронних послуг", – зазначається у повідомленні.

Перелік затверджених територіальних громад, переселенці з яких можуть отримати допомогу, оприлюднено на сайті Мінреінтеграції.

Зазначимо, що раніше допомогу могли отримати переселенці з територій активних бойових дій, визначених розпорядженням Кабміну №204 від 6 березня (Волинська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Київська, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська області та Київ), які отримали довідку про перебування на обліку внутрішньо переміщених осіб. В оновленому списку кількість регіонів скорочено з 13 до 7, а також уточнені конкретні ОТГ, переселенці з яких можуть отримати допомогу.

Нагадаємо, що допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб з територій, які постраждали від війни, надається у наступних розмірах:

для осіб з інвалідністю та дітей – 3 000 гривень;

для інших осіб – 2 000 гривень.

Заяву на допомогу на проживання можна подати дистанційно через застосунок "Дія" (в розділі "послуги").

Особисто заяву на отримання допомоги можна подати наступним способом:

особисто подати заяву на взяття на облік у статусі ВПО до органів соціального захисту, уповноваженої особи громади чи ЦНАПу;

отримати довідку щодо взяття на облік як ВПО;

особисто подати заяву на отримання допомоги до органів соціального захисту, уповноваженої особи громади чи ЦНАПу.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів затвердив три державні програми для підтримки вимушених переселенців в Україні, які передбачають щомісячні виплати, допомогу при працевлаштуванні та часткову компенсацію вартості комунальних послуг.

Перша з них передбачає виплату допомоги у розмірі 2000 або 3000 гривень на місяць внутрішньо переміщеним особам, друга передбачає компенсації для роботодавців при працевлатуванні таких осіб, а третя – компенсації місцевим жителям видатків на сплату комуналки, якщо вони надали житло переселенцям.