Європа розпочинає закупівлю нафти з ОАЕ для заміни російської, – Reuters

Судноплавний підрозділ CSSSA французької енергетичної компанії TotalEnergies зафрахтував танкер для першого за два роки постачання нафти до Європи з Абу-Дабі (Об’єднані Арабські Емірати) на початку травня.

Про це повідомляє Reuters, передають Порти України.

Як повідомляється, CSSSA зафрахтувала танкер SUezmax Moscow Spirit для відвантаження 1 млн барелів сирої нафти Murban із порту Джебель-Данна для Великобританії 1-3 травня.

Нафта Das із Абу-Дабі востаннє відвантажувалася для Італії у травні 2020 року.

Можливості для близькосхідної нафти, що прямує до Європи, з'явилися після того, як європейські покупці відмовилися від російської нафти після вторгнення РФ в Україну.

Очікується, що найближчими місяцями до Європи буде відправлено більше партій сирої нафти з Абу-Дабі, щоб компенсувати постачання російської нафти, оскільки Євросоюз готує нові санкції щодо імпорту російської нафти, кажуть трейдери. Це, можливо, призведе до переспрямування деяких постачань далі від Азії.

За словами одного з трейдерів, глобальний торговий потік "перебудовується", щоб реагувати на зміни у постачанні російської нафти.

ЄС готує "розумні санкції" проти імпорту російської нафти, повідомляє The Times із посиланням на виконавчого віце-президента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса.

Росія є найбільшим постачальником нафти до Європи, забезпечивши 26% імпортної нафти у 2020 році.