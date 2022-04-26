Мінфін зміг розмістити військові облігації на рекордну суму

Міністерство фінансів на аукціонах з продажу військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що відбулися 26 квітня, змогло розмістити номіновані в гривні облігації всього на 12,99 млрд грн.

Як повідомляє пресслужба Мінфіну, це найбільша сума, залучена від продажу військових облігацій з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Зокрема, від продажу ОВДП в гривні з терміном обігу 3 місяці під 9,5% річних надійшло 1,95 млрд грн, шестимісячні облігації зі ставкою 10% річних були розміщені на 90 млн грн.

Водночас найбільшу суму – 10,95 млрд грн вдалося залучити від розміщення облігації терміном обігу 15 місяців під 11% річних.

Як відзначає Інтерфакс-Україна, рекордне розміщення ОВДП у вівторок відбулося напередодні значних виплат за облігаціями, розміщеними раніше. Зокрема, вже в середу Мінфін має виплатити близько 17 млрд грн за раніше випущеними ОВДП.

Як повідомлялося, Міністерство фінансів на аукціонах з продажу військових ОВДП 19 квітня змогло розмістити номіновані в гривні облігації всього на 156,4 млн грн, однак залучило ще 3,44 млрд грн (в еквіваленті) від продажу цінних паперів, номінованих у валюті.

12 квітня Міністерство фінансів змогло розмістити номіновані в гривні облігації на 6,17 млрд грн.

5 квітня Мінфін зміг розмістити військові облігації в гривні лише на 963,53 млн грн, проте розмістив номіновані у іноземній валюті цінні папери на 143,38 млн євро.

29 березня Міністерство фінансів змогло розмістити номіновані в гривні військові облігації на 3,33 млрд грн.

22 березня Мінфін розмістив номіновані в гривні облігації на 6,04 млрд грн.