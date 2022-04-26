Нацкомісія позбавила "зеленого тарифу" дві сонячні станції росіян на Дніпропетровщині

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), припинила дію "зеленого" тарифу для двох сонячних станцій у Дніпропетровській області, що належать ТОВ "Екопроменергія" (Вільногірськ) та "ПВ Солар Стейшн" (Жданівка Новомосковського району) , засновниками яких є громадяни країни-агресора Росії.

Відповідні ухвали регулятор прийняв на засіданні у вівторок, 26 квітня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

В обґрунтуванні до проєктів відповідних постанов, підставою для припинення дії "зеленого" тарифу вказано, зокрема, анулювання ліцензії на право провадження діяльності з виробництва електричної енергії.

Як повідомлялося, на попередньому засіданні 20 квітня регулятор анулював ліцензії на виробництво електричної енергії ТОВ "ПВ Солар Стейшн", 35% статутного капіталу в якому належать громадянинові РФ Василю Решетову, та ТОВ "Екопроменергія", кінцевим бенефіціаром якого з 30% статутного капіталу є москвич Павло Кротов.

На тому ж засіданні НКРЕКП з аналогічної причини анулювала ліцензії ще трьох компаній: