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Нацкомісія позбавила "зеленого тарифу" дві сонячні станції росіян на Дніпропетровщині

сэс

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), припинила дію "зеленого" тарифу для двох сонячних станцій у Дніпропетровській області, що належать ТОВ "Екопроменергія" (Вільногірськ) та "ПВ Солар Стейшн" (Жданівка Новомосковського району) , засновниками яких є громадяни країни-агресора Росії.

Відповідні ухвали регулятор прийняв на засіданні у вівторок, 26 квітня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

В обґрунтуванні до проєктів відповідних постанов, підставою для припинення дії "зеленого" тарифу вказано, зокрема, анулювання ліцензії на право провадження діяльності з виробництва електричної енергії.

Як повідомлялося, на попередньому засіданні 20 квітня регулятор анулював ліцензії на виробництво електричної енергії ТОВ "ПВ Солар Стейшн", 35% статутного капіталу в якому належать громадянинові РФ Василю Решетову, та ТОВ "Екопроменергія", кінцевим бенефіціаром якого з 30% статутного капіталу є москвич Павло Кротов.

На тому ж засіданні НКРЕКП з аналогічної причини анулювала ліцензії ще трьох компаній:

  • ТОВ "Істек" на право провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії;
  • ТОВ "Алакор Сіті" на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу;
  • ТОВ "Стілл Енерджі" на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу.

Автор: 

СЕС (85) НКРЕКП (1442) альтернативна енергетика (700) Зелений тариф (333) сонячна енергетика (248)


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Про конфіскацію не думали?!!
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26.04.2022 19:52 Відповісти

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