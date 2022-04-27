Шведський виробник підшипників SKF відновив роботу свого заводу в Україні

Українське дочірнє підприємство шведського виробника підшипників SKF – АТ "СКФ Україна" (Луцьк) – продовжує роботу, проте обсяг виробництва на його потужностях наразі значно менший з урахуванням обставин, що склалися після початку військової агресії Росії в Україні.

Про це йдеться в оприлюдненому у вівторок фінансовому звіті SKF за перший квартал 2022 року, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"В Україні ми продовжуємо працювати, коли це можливо з урахуванням обставин, що склалися, проте за більш низького рівня (завантаження потужностей – ред.), ніж зазвичай", – йдеться у документі.

Раніше SKF повідомляла, що після початку вторгнення РФ в Україну завод у Луцьку було зупинено.

Завод "СКФ Україна" випускає роликові та голчасті підшипники, а також колісні вузли для великовантажних/комерційних автомобілів.

Чисельність працівників підприємства станом на початок поточного року – близько 1100 осіб.

За інформацією SKF, частка України у 2021 році у загальному обсязі продажів групи становила 0,5%. На завод у Луцьку припадало близько 1% від загального обсягу її виробництва.

Як повідомлялося, минулого тижня шведська SKF оголосила про рішення припинити будь-яку діяльність і операції в Росії.

SKF оцінює списання, пов’язані з виходом з російського бізнесу, у розмірі приблизно 500 мільйонів шведських крон. Продажі в Росії складали приблизно 2% від загального обороту групи в 2021 році.

SKF – один з найбільших виробників підшипників у світі. Компанія працює у 130 країнах, представлена ​​у Росії з 1991 року. У 2010 році відкрила виробництво у Твері, яке випускає підшипники для залізничного транспорту.